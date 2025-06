Muoviti 2025 sbarca a Ustica | attività olistiche fronte mare dall’alba al tramonto sup e snorkeling

Muoviti 2025 sbarca a Ustica, portando un'energia rigenerante con attività olistiche fronte mare dall’alba al tramonto. Dopo aver conquistato Palermo, Sciacca e Catania, questa volta l’isola si trasforma in un crocevia di benessere, fitness e divertimento gratuito, tra snorkeling e momenti di entertainment. Un appuntamento imperdibile per chi desidera riscoprire sé stesso in un contesto unico e suggestivo. Non perdere questa opportunità di vivere Ustica come mai prima d’ora!

“Muoviti” continua il suo tour in Sicilia. Dopo Palermo, Sciacca e Catania, presto sarà protagonista nell’isola di Ustica dal 4 al 6 luglio. Saranno attivate gratuitamente nuove fitness experience e piacevoli momenti di entertainment: saranno praticate attività olistiche dall’alba al tramonto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: muoviti - ustica - attività - olistiche

“Muoviti 2025” sbarca a Ustica: attività olistiche fronte mare dall’alba al tramonto, sup e snorkeling; Muoviti continua il tour in sicilia con tappe a ustica e taormina nel luglio 2025.