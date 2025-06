Muore in vacanza per intossicazione alimentare ma la famiglia non ci crede | Serve una nuova autopsia

Una tragedia che scuote una tranquilla comunità: Lorenzo Balboni, giovane di 22 anni, muore in vacanza a causa di un’intossicazione alimentare, ma la famiglia chiede verità attraverso nuove autopsie. La loro incredulità apre un dibattito sulla corretta gestione delle emergenze e sulla trasparenza delle indagini mediche. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa dolorosa vicenda e le richieste di chiarimento da parte dei familiari.

Secondo il medico che ha eseguito l'autopsia in Slovenia, il decesso di Lorenzo Balboni, 22 anni residente a Podenzano nel piacentino, è dovuto a una grave intossicazione alimentare: la famiglia non ci crede e chiede ulteriori analisi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

