muore davanti al figlio tragedia nella galleria di marinasco la vittima aveva 44 anni 4 auto coinvolte nello scontro

Una tragedia sfiorata dalla più profonda delle tragedie: un incidente nella galleria di Marinasco ha spezzato una vita e lasciato feriti tra cui un bambino innocente. La scena, sconvolgente e intensa, si è consumata sotto gli occhi impietriti di testimoni e automobilisti. In un attimo, la normalità si è trasformata in un dramma che lascia cicatrici indelebili. Proseguiamo con il racconto dei fatti e i dettagli dell’accaduto.

La Spezia, 26 giugno 2025 – E’ morto sotto gli occhi del figlioletto rimasto ferito ma per fortuna non in maniera grave nell’ incidente. Il piccolo era a bordo dell’automobile guidata dal padre ieri pomeriggio, 25 giugno, poco dopo le 14 quando, per circostanze ancora al vaglio della polizia locale, si è scatenato l’inferno all’interno della galleria di Marinasco. Una tragedia consumata davanti a altri automobilisti spaventati che hanno fatto fatica a rendersi conto della situazione che si era creata all’interno del tunnel. Tra automobili accartocciate dai violenti urti e le grida di dolore il tempo di è paralizzato in attesa dell’arrivo dei sanitari, affidandosi alle loro mani. 🔗 Leggi su Lanazione.it