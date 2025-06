Muore davanti al figlio in un incidente stradale in galleria | la vittima è Francesco Garofalo

Una tragedia sconvolge la galleria di Marinasco, in provincia di La Spezia: Francesco Garofalo, 44 anni, residente a Cardito, ha perso la vita davanti agli occhi del suo bambino in un devastante incidente stradale. Quattro auto coinvolte in un dramma che ha lasciato tutti senza parole. La comunità si stringe nel dolore, chiedendo risposte e giustizia per questa perdita improvvisa e irreparabile.

Tragedia nella galleria di Marinasco in provincia di La Spezia. Francesco Garofalo, 44 anni, residente a Cardito, in provincia di Napoli, viaggiava in auto con il figlio quando si è verificato un incidente stradale poco dopo le 14.00 di ieri, che ha visto coinvolte quattro automobili. Il bambino. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

