Multe T-red annullate in autotutela Il Comitato esulta e ammonisce | Era ora ma è solo il primo passo

Finalmente un passo importante verso la tutela dei cittadini: le multe T-red annullate in autotutela rappresentano un traguardo, ma è solo l’inizio. Il Comitato Sì Rotatoria – No T-red accoglie con soddisfazione questa prima vittoria, auspicando che si continui sulla strada della giustizia e del buon senso. È tempo di agire concretamente per ridurre i disagi e garantire un sistema più equo per tutti i cittadini.

"Meglio tardi che mai. Fin dall’inizio abbiamo sostenuto la possibilità di annullare tutte le multe in autotutela, perché era evidente quale sarebbe stato l’esito dei ricorsi. Questo è solo il primo passo nella direzione giusta: ora serve proseguire su questa strada per tutelare i cittadini e ridurre ulteriori disagi". Così Paola Mela, portavoce del comitato Sì Rotatoria – No T-red dopo la decisione del Comune di Bastia Umbra che, a seguito delle prime condanne dell’ente da parte del giudice di pace, con conseguente addebito delle spese legali, attraverso una determina dirigenziale, ha disposto l’ annullamento di tutti i verbali impugnati, comprese le udienze già calendarizzate; anche i 17 ricorsi in udienza ieri sono stati archiviati con il Comune che dovrà rifondere il contributo unificato di 43 euro". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Multe T-red annullate in autotutela. Il Comitato esulta e ammonisce: "Era ora, ma è solo il primo passo"

In questa notizia si parla di: multe - autotutela - comitato - primo

Assemblea pubblica del Comitato “Sì Rotatoria – No TRED” di San Lorenzo; T-Red, udienza rinviata a novembre: Il Comune può agire in autotutela; Multe in piazza San Francesco a Pistoia: pronti alla causa collettiva. I motivi e cosa succede adesso.

Bastia Umbra, il Comune annulla 138 multe del T-Red: accolto l'invito del giudice - Dopo aver perso i primi otto ricorsi il Comune di Bastia ha accolto l'invito del giudice dell'ultima udienza e deciso di annullare i verbali, sono 138 in totale, delle multe del T- Segnala corrieredellumbria.it

Barletta, polemica sulle multe per sosta a pagamento: “Non comunicata”. Il sindaco: “Una minoranza” - I parcheggi per il mare sono diventati a pagamento in anticipo rispetto a quanto annunciato. Secondo bari.repubblica.it