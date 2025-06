Multe pesanti per chi lascia rifiuti in strada

In un’epoca in cui la tutela ambientale dovrebbe essere una priorità, è sconfortante vedere ancora rifiuti abbandonati lungo le strade di Bologna e dell’Emilia Romagna. La cattiva abitudine di lasciare rifiuti in strada non solo deturpa il paesaggio, ma mette a rischio la nostra salute e il nostro territorio. Per combattere questa piaga, bisogna intensificare i controlli e prevedere multe più severe: solo così potremo restituire bellezza e decoro alle nostre strade.

Bologna, 26 giugno 2025 – Per motivi di lavoro percorro le strade della provincia di Bologna e di altre località dell’Emilia Romagna. Noto spesso che ai lati del percorso ci sono lattine, buste di plastica, bottiglie di vetro e altri rifiuti. Una vera indecenza. Bisognerebbe punire, anche se è difficile, gli sconsiderati che gettano dal finestrino dell’auto ogni tipo di rifiuto. Forse qualche telecamera nei luoghi critici potrebbe aiutare a identificare i cittadini incivili. Mario F. Rovinetti risponde Beppe Boni I fuorilegge del pattume che abbandonano rifiuti lungo le strade andrebbero puniti con sanzioni pecuniarie pesanti come macigni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Multe pesanti per chi lascia rifiuti in strada

In questa notizia si parla di: rifiuti - multe - pesanti - lascia

Rifiuti abbandonati, a Bari più di 1300 multe in 4 mesi: "Controlli potenziati in città" - Da gennaio ad aprile, Bari ha emesso oltre 1300 multe per abbandono e errato conferimento dei rifiuti, segnando un impegno crescente nel contrasto all'illegalità ambientale.

Comunicazione del Sindaco contro l'abbandono dei rifiuti Pesanti sanzioni per contrastare l'abbandono dei rifiuti Cari concittadini, il 20 giugno 2025 è stata emessa un'ordinanza sindacale con l'obiettivo di contrastare il fenomeno dell'abbandono di rifiuti sul te Vai su Facebook

’Caccia’ ai rifiuti abbandonati. Mano pesante della municipale. Nel primo semestre 500 sanzioni; Bresso, lotta ai “disattenti” dei rifiuti: dal 2025 sanzioni pesanti a chi abbandona o non differenzia; Sanremo: blitz nella Pigna contro l'abbandono dei rifiuti, cinque multe e trovato anche uno scooter abbandonato (Foto).

Salerno, controlli e multe per rifiuti abbandonati:«Denunceremo chi sgarra» - Il Mattino - Ai gestori dei locali le sanzioni più pesanti di 500 euro ai sensi degli articoli 6 e 8 dell’ordinanza comunale per ... ilmattino.it scrive

Multe salate per i furbetti dei rifiuti, ma non è facile farle - RaiNews - Si può arrivare fino a 500 euro per chi lascia sacchetti anziché i mastelli, chi differenzia in modo scorretto o non lo fa per niente, ... Lo riporta rainews.it