Mugello ricostruito il ponte sul Sentiero Foglia Tonda a Razzuolo

Il Sentiero Foglia Tonda a Razzuolo si avvia verso una rinascita: il ponte, simbolo di connettività e vitalità del percorso, è stato ricostruito grazie all'impegno di volontari e abitanti. Questa iniziativa rappresenta non solo un intervento di manutenzione, ma anche un gesto di comunità e passione per il territorio. Un esempio concreto di come il lavoro collettivo possa trasformare e valorizzare il nostro patrimonio naturale e culturale.

Borgo San Lorenzo, 26 giugno 2025 - Sono in fase avanzata i lavori di manutenzione e messa in sicurezza sul Sentiero Foglia Tonda a Razzuolo, nel comune di Borgo San Lorenzo (Firenze), con la ricostruzione del ponte grazie al lavoro dei volontari dell’associazione Foglia Tonda e degli abitanti del paese. Il progetto è promosso e coordinato dall’associazione Foglia Tonda con il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo e il sostegno dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello, ed è sponsorizzato da Publiacqua SpA, nell’ambito dell’iniziativa “I Cammini dell’Acqua”. Può tornare a vivere il Sentiero, recuperato dall’associazione nel 2018 in occasione della prima edizione del Festival Foglia Tonda: la rassegna di arte, passi e parole ritorna con l’8a edizione anche quest’anno nei luoghi dell’Appennino tosco-romagnolo, da Crespino a Casaglia e Razzuolo, nei giorni dell’11, 12 e 13 luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mugello, ricostruito il ponte sul Sentiero Foglia Tonda a Razzuolo

