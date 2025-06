Muffa e degrado le palestre abbandonate

Muffa e degrado: le palestre abbandonate di Vigarano Mainarda tornano al centro del dibattito pubblico, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sul benessere dei cittadini. La recente interrogazione della lista civica "ViviAmo Vigarano" evidenzia l’urgenza di interventi concreti per riqualificare il PalaVigarano, la palestra "Paolo Pasolini" e quella di via Margherita Hack. Un tema che richiede risposte chiare dall’amministrazione comunale per restituire a queste strutture il loro ruolo di centri vitali di comunità .

Lo stato delle palestre comunali di Vigarano Mainarda torna al centro del dibattito politico, con un’interrogazione protocollata nei giorni scorsi dalla lista civica di opposizione "ViviAmo Vigarano". I consiglieri Lisa Pancaldi e Olao Guidetti chiedono lumi all’amministrazione comunale sulle condizioni del PalaVigarano, della palestra "Paolo Pasolini" e di quella di via Margherita Hack. L’interpellanza fa seguito a precedenti richieste di aggiornamento sullo stato delle strutture, avanzate durante il Consiglio Comunale del 28 novembre dello scorso anno. Secondo i consiglieri di ViviAmo Vigarano, la situazione non solo non sarebbe migliorata, ma si sarebbe addirittura aggravata: "A tutt’oggi lo stato delle palestre non è cambiato, anzi risultano aumentate le muffe (denominate funghi dal Sindaco Davide Bargamini ndr. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Muffa e degrado, le palestre abbandonate"

