MUDAB – Metti un disco al Butterfly con Dazzle Drums

Domenica 29 giugno, l'Hotel Butterfly si trasformerà in un incredibile palcoscenico di musica e divertimento con MUDAB – Metti un disco al Butterfly. Dalle ore 19 fino a tarda notte, lasciati coinvolgere da DJ Giovannino e dal suo irresistibile mix di suoni, tra Dazzle Drums e un disco al butterfly. Un evento imperdibile per vivere un’estate all’insegna del ritmo e della buona compagnia, dove ogni dettaglio è pensato per far ballare e sognare.

Domenica 29 giugno, all'Hotel Butterfly, dalle ore 19 fino a tarda notte, torna l’appuntamento con MUDAB – Metti un disco al Butterfly, l’evoluzione estiva del format “Metti un disco a cena”, a cura del DJ Giovannino, che da due anni accompagna le serate del Garden di Via dei Gladiatori. Per. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: metti - disco - butterfly - mudab

MUDAB – Metti un disco al Butterfly con Dazzle Drums https://ift.tt/av5hHWp Vai su X

MUDAB – Metti un disco al Butterfly con Dazzle Drums.

MUDAB – Metti un disco al Butterfly con Dazzle Drums - Domenica 29 giugno, all'Hotel Butterfly, dalle ore 19 fino a tarda notte, torna l’appuntamento con MUDAB – Metti un disco al Butterfly, l’evoluzione estiva del format “Metti un disco a cena”, a cura ... Scrive romatoday.it

Metti un disco a cena... Musica e arte contemporanea, il menù è servito - Metti un disco a cena, a cura di dj Giovannino e Guenda Riccio Della Noce. Come scrive roma.corriere.it