MTC è sponsor ufficiale della squadra di basket maschile del Galatasaray

MTC 232, leader mondiale nella produzione di sensori NOx eco-friendly, si prepara a fare il suo debutto nel mondo dello sport come sponsor ufficiale della storica squadra di basket maschile del Galatasaray. Un’alleanza che unisce innovazione e passione, portando avanti valori di sostenibilità e eccellenza. La collaborazione promette di essere un volano per iniziative che valorizzano l’ambiente e lo sport, segnando un nuovo capitolo di successo per entrambe le realtà .

MCT Technic, primo produttore al mondo di sensori NOx eco-friendly, è stato nominato sponsor ufficiale della squadra di basket maschile del Galatasaray per le stagioni 2025-2026 e 2026-2027.. ISTANBUL – Il Galatasaray Sports Club, la più importante istituzione sportiva della Turchia e uno dei maggiori marchi riconosciuti a livello mondiale, ha firmato un accordo con MCT Technic nominando l'azienda sponsor ufficiale della squadra di basket maschile per le stagioni 2025-2026 e 2026-2027. Dopo essere già stata sponsor di maglia della squadra durante la scorsa stagione, MCT Technic ha ora rafforzato la partnership diventando lo sponsor ufficiale del Galatasaray: nella prossima stagione, la squadra gareggerà con il nome " Galatasaray MCT Technic ".

