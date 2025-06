Mps scalata Mediobanca L’ok della Bce ora è ufficiale

L’autorizzazione della Banca Centrale Europea apre un nuovo capitolo nel mondo bancario italiano: Banca Monte dei Paschi di Siena ha ufficialmente ricevuto il via libera per l’acquisizione di Mediobanca, segnando una svolta strategica decisiva. Questa mossa potrebbe cambiare gli equilibri del settore finanziario, portando con sé opportunità e sfide per investitori e clienti. La partita è aperta: cosa ci riserva il futuro?

La Banca Centrale Europea ha rilasciato l’autorizzazione per l’acquisizione diretta di una partecipazione di controllo in Mediobanca e indiretta in Mediobanca Premier e Compass Banca. Dopo alcune anticipazioni su media finanziari nella giornata di martedì, è arrivato ieri mattina il comunicato di Banca Monte dei Paschi che ufficializza l’autorizzazione da parte della Bce all’offerta pubblica di scambio (ops) totalitaria volontaria promossa da Banca Mps sulle azioni ordinarie di Mediobanca. L’approvazione segue le autorizzazioni già ricevute da parte della Bce e comunicate l’8 aprile 2025 in merito alle modifiche statutarie connesse al suddetto aumento di capitale, e alla computabilità delle nuove azioni da emettersi in tale contesto tra i fondi propri di BMps quale capitale primario di classe 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mps, scalata Mediobanca. L’ok della Bce ora è ufficiale

