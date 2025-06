Mps-Mediobanca via libera all’aumento di capitale per l’Ops

Banca Monte dei Paschi di Siena apre un nuovo capitolo strategico con l’approvazione dell’aumento di capitale da oltre 13 miliardi di euro, decisivo per la partnership con Mediobanca. Questa mossa sottolinea l’impegno del Gruppo nel rafforzare la propria solidità e espandere le opportunità di crescita. Un passo importante che potrebbe ridefinire gli equilibri nel panorama finanziario italiano, portando avanti una visione ambiziosa e innovativa.

Via libera dal Cda di Banca Monte dei Paschi di Siena all’ aumento di capitale in funzione dell’offerta pubblica di scambio su Mediobanca. In esecuzione della delega conferita dall’assemblea straordinaria del 17 aprile 2025, il Consiglio di amministrazione dell’istituto senese ha deliberato l’aumento del capitale sociale a pagamento per complessivi 13.194.910.000 di euro, oltre sovrapprezzo, con emissione di 2.230.000.000 azioni ordinarie. L’operazione annunciata mesi fa da Monte dei Paschi di Siena aveva preso di sorpresa il mondo finanziario. L’accelerazione sull’offerta pubblica di scambio per per acquistare una partecipazione di controllo in Mediobanca e indiretta in Mediobanca Premier e Compass Banca è arrivata dopo il nullaosta della Bce, ma a determinate condizioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Mps-Mediobanca, via libera all’aumento di capitale per l’Ops

In questa notizia si parla di: aumento - capitale - mediobanca - libera

Tether sale al 10,7% della Juventus e punta a entrare nel CdA: il club valuta l’aumento di capitale - Il mondo del calcio e delle criptovalute si intrecciano sempre più strettamente, e la Juventus si trova al centro di questa rivoluzione.

Translate postMps, oggi si riunisce il cda per ratificare l'aumento di capitale per l'ops su Mediobanca. Ieri è arrivato l'ok della Bce, ma secondo @MilanoFinanza a Delfin e Caltagirone servirà un altro via libera di Francoforte per salire in Mps. I dettagli con @gu Vai su X

Mps, ok della Bce all'ops su Mediobanca. Segui il live streaming ogni giorno su www.canale3.tv e sul canale 84 del digitale terrestre.... Vai su Facebook

++ Vai libera cda di Mps ad aumento capitale per Mediobanca ++; Il cda di Mps vara l’aumento per l’ops su Mediobanca; Mps-Mediobanca, via libera all’aumento di capitale per l’Ops.

Via libera cda di Mps ad aumento capitale per Mediobanca - ll cda di Banca Monte dei Paschi di Siena ha deliberato, in esecuzione della delega conferita dall’assemblea straordinaria del 17 aprile 2025, ... Si legge su ilsole24ore.com

Via libera del cda di Mps ad aumento capitale per Mediobanca - ll cda di Banca Monte dei Paschi di Siena ha deliberato, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria del 17 aprile 2025, l'aumento del capitale sociale a pagamento per ... Lo riporta ansa.it