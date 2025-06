Mps-Mediobanca le condizioni Bce Giorgetti | ora deciderà il mercato

L’approvazione della BCE apre un nuovo capitolo nel panorama finanziario italiano. Banca Monte dei Paschi di Siena ha ottenuto l’autorizzazione ufficiale per acquisire una partecipazione di controllo in Mediobanca e nelle sue controllate, segnando un’importante svolta strategica. Ora, la parola passa al mercato: come reagiranno gli investitori a questa operazione che potrebbe cambiare gli equilibri del settore bancario? Restate con noi per scoprire tutti i dettagli.

di Paola Tomassoni È ufficiale. Dopo le anticipazioni di martedì, ieri Banca Monte dei Paschi ha annunciato di aver ricevuto dalla Banca Centrale Europea l'autorizzazione per l'acquisizione diretta di una partecipazione di controllo in Mediobanca e indiretta nelle controllate, Mediobanca Premier (ex CheBanca) e Compass. È il via libera all' Ops, offerta pubblica di scambio, sulla totalità delle azioni ordinarie di Mediobanca, ovvero l'autorizzazione alla scalata all'istituto di piazzetta Cuccia. Ed è uno dei passaggi più importanti del risiko banciario italiano. L'approvazione segue le autorizzazioni già ricevute dalla Bce l'8 aprile scorso "in merito alle modifiche statutarie connesse all'aumento di capitale – approvato dall'assemblea dei soci di Rocca Salimbeni – e alla computabilità delle nuove azioni da emettersi tra i fondi propri".

