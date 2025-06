Moviola Inter-River Plate | assurdo non aver espulso Acuna! Far West argentino

Un episodio clamoroso e ancora oggetto di discussione: l’assenza di un’espulsione per Acuna durante Inter-River Plate, un vero e proprio Far West argentino. La moviola dell’incontro, valido per la terza giornata del Mondiale per Club 2025, mette in luce decisioni discutibili che hanno segnato il match. Analizziamo le decisioni arbitrali e il loro impatto su questa partita avvincente e controversa. La valutazione completa vi farà riflettere sulle sfide del fischietto in campo.

Inter-River Plate ha avuto Tantashev come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la terza giornata del Gruppo E del Mondiale per Club FIFA 2025 e finito 2-0. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione uzbeka, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR. MOVIOLA INTER-RIVER PLATE, PRIMO TEMPO – Perde rapidamente la partita con un metro di giudizio inaccettabile. Nei primi dieci minuti due falli su Francesco Pio Esposito, entrambi spalle alla porta: Paulo Diaz e Lucas Martinez Quarta si fanno sentire. Al 20’ Maximiliano Meza controlla in area e sbatte addosso ad Alessandro Bastoni, che sta fermo e non fa nulla di falloso. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Moviola Inter-River Plate: assurdo non aver espulso Acuna! Far West argentino

In questa notizia si parla di: moviola - inter - river - plate

Monterrey-Inter, la MOVIOLA LIVE: regolari i due goal. Mani in area di Ramos, il Var non dà rigore - Nel calcio, ogni decisione può cambiare il destino di una partita. Durante Monterrey-Inter, la moviola ha analizzato due episodi chiave: le polemiche mani in area di Ramos e il mancato rigore dopo il check del VAR.

Translate post#InterRiverPlate, la moviola - #Tantashev messo a dura prova, fioccano i cartellini Vai su X

Inter-Urawa Red Diamonds, la moviola della partita: che voto per l'arbitro? Vai su Facebook

Inter-River Plate, moviola: due rossi e scena finale da incubo con Dumfries inseguito dagli argentini; Inter-River Plate, la moviola - Tantashev messo a dura prova, fioccano i cartellini; Inter-River Plate, le pagelle - Pio è un'Epifania, Mkhitaryan sempre nel vivo. Bastoni d'alta scuola.

Inter-River Plate, moviola: due rossi e scena finale da incubo con Dumfries inseguito dagli argentini - River Plate analizzata ai raggi X, il fischietto uzbeko ha ammonito 6 giocatori, la moviola ... Da sport.virgilio.it

Inter-River Plate, la moviola - Tantashev messo a dura prova, fioccano i cartellini - Il fischietto uzbeko ha come assistenti i connazionali Andrey Tsapenko e Timur Gaynullin, ... Riporta msn.com