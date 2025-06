Movieplayer è media partner ufficiale di Ciné – Giornate di Cinema 2025

Movieplayer, leader italiano nell'informazione cinematografica e seriale, si conferma ancora una volta come partner ufficiale di Ciné - Giornate di Cinema 2025. Dal 1° al 4 luglio a Riccione, questo evento imperdibile riunirà i professionisti del settore per quattro giorni all’insegna di innovazione, ispirazione e networking. Con entusiasmo, Movieplayer sostiene questa kermesse che promette di scrivere un nuovo capitolo nel panorama cinematografico nazionale.

Punto di riferimento per l'informazione cinematografica e seriale in Italia, quest'anno Movieplayer è in prima linea a sostegno dell'evento, che si terrà dal 1° al 4 luglio a Riccione Movieplayer, punto di riferimento per l'informazione cinematografica e seriale in Italia e parte del gruppo editoriale Netaddiction, è orgoglioso di annunciare la media partnership ufficiale con Ciné - Giornate di Cinema 2025, l'evento professionale dedicato all'industria cinematografica che ogni anno anima la città di Riccione con anteprime, incontri e momenti di networking. In occasione dell'edizione 2025, Movieplayer presenta "Un Gelato da Film", un'iniziativa realizzata in collaborazione con Ciné. 🔗 Leggi su Movieplayer.it