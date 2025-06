Movida estiva nel Chietino istituite le zone a tutela rafforzata | ecco dove

L’estate nel Chietino si accende di nuove regole per garantire divertimento sicuro e tranquillità. Sono state istituite zone a “tutela rafforzata” in alcuni comuni della provincia, seguendo le direttive del ministro Piantedosi per la sicurezza urbana. Questa misura mira a tutelare cittadini e turisti, creando un ambiente più sereno durante la movida estiva. Ecco dove si concentreranno gli sforzi per una stagione all’insegna del buon tempo e della tranquillità.

In provincia di Chieti per l'estate saranno istituite le zone a 'tutela rafforzata': un provvedimento prefettizio che fa seguito alle direttive del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in materia di prevenzione e sicurezza urbana e che riguarderà un numero limitato di comuni, principalmente in. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

