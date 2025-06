MotoGP Olanda dove vedere la gara di Assen | gli orari tv di Sky e TV8 in streaming su NOW

Se sei appassionato di MotoGP e non vuoi perderti l'emozione del Gran Premio d'Olanda ad Assen, sei nel posto giusto! Scopri come seguire tutte le fasi della corsa, dalle prove alle gare, con orari dettagliati e la copertura completa su Sky Sport MotoGP, TV8 e in streaming su NOW. Preparati a vivere ogni momento di questa tappa imperdibile del mondiale!

La copertura televisiva del 10° appuntamento della stagione: le prove, le qualifiche, la Sprint Race e le gare in diretta tv su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Sabato live anche su TV8, mentre le gare della domenica andranno in differita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - MotoGP Olanda, dove vedere la gara di Assen: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW

