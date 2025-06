MotoGP – Marc Márquez senza rivali a casa di Valentino Bagnaia in trionfo a 6,00 su Sisalit vuole riscattarsi ad Assen

L’università delle due ruote si accende ad Assen, teatro del Gran Premio d’Olanda, dove Marc Márquez si presenta come il grande favorito. Dopo un lungo periodo di attesa, il campione spagnolo punta al nono titolo mondiale, sfidando ogni avversità e desideroso di riscattarsi. La corsa promette emozioni intense e sorprese imprevedibili: il circuito olandese sarà il palcoscenico decisivo per scrivere nuovi capitoli di questa appassionante stagione.

(Adnkronos) – L’università delle due ruote è pronta ad accogliere il Motomondiale. La MotoGP approda, infatti, ad Assen dove si corre il Gran Premio d’Olanda: anche sul tracciato orange, Marc Márquez è il pilota da battere. Il Cabroncito viaggia spedito verso il suo nono mondiale, a distanza di sei anni dall’ultimo trionfo iridato. La strada, però, è ancora lunga e il pilota spagnolo, padrone assoluto della sua Ducati Factory numero 93, vola ad Assen, dove non vince dal 2018, per imporre ancora di più la sua legge su quel tracciato dove Valentino Rossi, nella classe regina, si è imposto ben 8 volte: gli esperti Sisal vedono il maggiore dei Márquez sul primo gradino del podio a 1,50, il sabato, mentre il successo della domenica si gioca a 1,40. 🔗 Leggi su Seriea24.it

