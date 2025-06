MotoGP GP Olanda 2025 su TV8 | orari in chiaro fine settimana qualifiche e gara

Se sei appassionato di MotoGP e non vuoi perdere neanche un secondo dell’evento più atteso dell’anno, il GP d’Olanda 2025 a Assen, su TV8 troverai tutto ciò che ti serve: orari in chiaro, qualifiche e gara, disponibili nel weekend. Preparati a vivere l’emozione di questo storicamente affascinante circuito, che continua a essere un punto di riferimento nel mondo delle due ruote. Non mancare, l’adrenalina è garantita!

Domenica 29 giugno sarà il giorno in cui andrà in scena l'edizione 2025 del Dutch Tourist Trophy, ovverosia l'equivalente del Gran Premio d'Olanda di MotoGP. In realtà, l'evento non ha mai assunto tale denominazione, rimanendo fedele alla sua tradizione. Assen ha dovuto cambiare quasi tutto nel corso del tempo, ma ancora non ha ceduto la propria identità semantica. Il circuito del Drenthe ha dovuto adeguarsi all'evoluzione del Motomondiale, amputando una parte del proprio lay-out (il fascinoso anello nord) e modificando tutta una serie di caratteristiche della sede stradale (su tutte il banking o addirittura abolito).

