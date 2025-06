MotoGP Francesco Bagnaia | Ad Assen si riparte da zero sono in una situazione difficile che mi farà crescere

Sono determinato a ripartire da zero, consapevole delle difficoltà attuali ma anche della mia crescita personale e professionale. La gara di Assen rappresenta una nuova opportunità per dimostrare il mio valore e risalire la china nel Mondiale 2025 di MotoGP. Non importa quanto sia dura la strada, perché ogni sfida è un’occasione di miglioramento. Sono pronto a dare il massimo e a scrivere un nuovo capitolo della mia stagione.

È un Francesco Bagnaia con uno spirito molto diverso quello che si è presentato ai microfoni di Sky Sport, per commentare il suo avvicinamento al GP d’Olanda, tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Messo alle spalle il round del Mugello, in cui ha terminato in quarta posizione nella gara domenicale, Pecco ha voluto esprimere alcuni concetti importanti, avendo anche messo da parte l’amarezza di un risultato negativo per le proprie ambizioni. “ Sono capace di resettare e ripartire da zero. Non vedo l’ora di girare di Assen, che è una pista fantastica. Ho visto un po’ di gare del passato in questi giorni, ed è una pista su cui mi sono sempre espresso piuttosto bene “, ha raccontato il centauro italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it