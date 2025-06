MotoGP Dopo il Mugello Marquez vuole riconquistare anche Assen Bagnaia corre per l’orgoglio personale

Dopo il Mugello, la MotoGP si accinge a riprendere il suo ritmo frenetico ad Assen, il leggendario Dutch Tourist Trophy. In questa seconda fase di stagione, Marquez mira a riconquistare la vetta, mentre Bagnaia corre per l’onore personale. Nessuna pausa, solo adrenalina e sfide emozionanti: cosa è cambiato rispetto al precedente GP? L’attesa cresce, e il weekend promette scintille nelle piste olandesi.

Nessuna pausa per il Mondiale MotoGP, che dopo aver archiviato il Gran Premio d’Italia si appresta a correre giĂ questo weekend ad Assen. Incombe, infatti, il Dutch Tourist Trophy, vero nome di quello che ormai viene chiamato – seppur impropriamente – Gran Premio d’Olanda. Un appuntamento che segna l’ideale inizio della seconda parte di stagione. Una nuova frazione concettuale, beninteso. Cosa è cambiato rispetto al Mugello? Il fatto che sino alla corsa toscana, si poteva concedere qualche speranza a Francesco Bagnaia nella rincorsa al titolo iridato. Nonostante il pesante distacco da Marc Marquez, il ventottenne piemontese aveva rilasciato dichiarazioni impregnate di fiducia, almeno concernenti la gara di casa, sulla quale riponeva grandi aspettative. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP. Dopo il Mugello, Marquez vuole riconquistare anche Assen. Bagnaia corre per l’orgoglio personale

