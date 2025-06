Moto3 la tappa di Assen sugellerà la fuga in classifica generale di José Antonio Rueda?

la categoria decisiva per delineare le sorti del campionato, con Jos Antonio Rueda che ha sfruttato al massimo questa occasione per aumentare il proprio vantaggio in classifica generale. Assen si conferma terreno di sfide emozionanti e sorprese, mentre la corsa al titolo si infiamma ancora di piĂą. La Moto3, ormai al giro di boa, promette scintille fino all'ultima curva.

Prosegue senza soluzioni di continuità il Motomondiale 2025. Dopo la splendida tappa italiana del Mugello, si torna subito in azione su un'altra pista sulla quale tutti vogliono vincere: stiamo parlando del Gran Premio d'Olanda sul tracciato di Assen la cosiddetta "Università delle moto". Siamo giunti alla decima tappa del campionato, per cui sostanzialmente siamo giunti al giro di boa della stagione. In questo momento la Moto3 sembra decisamente indirizzata verso José Antonio Rueda. Lo spagnolo della KTM vola in classifica generale con 162 punti (cinque successi in nove uscite) e un margine di vantaggio di ben 56 lunghezze sul connazionale Angel Piqueras e 57 sull'ennesimo iberico Alvaro Carpe.

