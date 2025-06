Moto2 Gonzalez contro Canet | pronti per l’ennesimo capitolo della sfida in quel di Assen

Il duello tra Gonzalez e Canet si appresta ad infiammare ancora una volta la storica pista di Assen, scenario simbolo del Motomondiale. Con l’estate alle porte e i campioni pronti a sfidarsi nel cuore della “Università delle moto,” ogni curva e ogni rettilineo promettono emozioni intense e colpi di scena. La passione è alle stelle: chi conquisterà il podio e scriverà un nuovo capitolo di questa battaglia epica? Restate sintonizzati per scoprire l’esito di questa appassionante sfida.

Mentre ci stiamo avvicinando ad ampi passi al giro di boa della stagione nella classe mediana e, di pari passo, anche alle vacanze estive, il Motomondiale si prepara per una delle tappe più storiche e affascinanti: stiamo parlando del Gran Premio di Olanda sullo splendido tracciato di Assen. La pista della Drenthe, la cosiddetta “Università delle moto” è e rimane una di quelle sulle quali ogni pilota vuole vincere, anche se la rivoluzione del lay-out ha tolto un po’ del fascino del tracciato olandese. Ad ogni modo ci attende un fine settimana “oranje” davvero tutto da vivere con una Moto2 che continua a regalare emozioni a non finire in questa annata. 🔗 Leggi su Oasport.it