Mostre a Palazzo Guinigi Da Rébecca Dautremer a Kevin Eastman

Palazzo Guinigi, simbolo storico di Lucca, si trasforma in un palcoscenico d'eccezione per le mostre di Lucca Comics & Games. Dopo anni al Palazzo Ducale, questa antica gemma del XIV secolo apre le porte a talenti internazionali: da Rébecca Dautremer a Kevin Eastman. Un'occasione imperdibile per immergersi in un mondo di creatività e fantasia, dove arte e fumetto si incontrano. Non mancate, l'evento promette emozioni uniche!

Come poteva non essere protagonista la nostra straordinaria Torre Guinigi. Questo scrigno del XIV secolo è pronto ad accogliere le mostre di Lucca Comics & Games storicamente ospitate a Palazzo Ducale: la nuova grande sede delle esposizioni del festival sarà infatti Palazzo Guinigi. Dal 18 ottobre al 2 novembre, ospiterà tanti nomi a partire da quello dell'autrice del poster, Rébecca Dautremer, per continuare con una selezione di tavole originali che andrà a comporre la mostra dedicata al lavoro di Kevin Eastman (foto) - primo dei quattro ospiti internazionali che saranno annunciati da Mirage Comics - in cui visitatori andranno alla scoperta degli universi narrativi del co-creatore delle Teenage Mutant Ninja Turtles che ha lanciato The Last Ronin e che presenterà, insieme all'editore, le sue Totally Twisted Tales.

