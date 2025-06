Mostra fotografica di Uliano Lucas Altri sguardi Immagini della follia tra memoria e progetto al Muso Civico di Bari

Vieni a scoprire un viaggio intenso tra memoria e innovazione attraverso l'obiettivo di Uliano Lucas. La mostra "Altri sguardi. Immagini della follia tra memoria e progetto" al Museo civico di Bari ti coinvolgerà in un percorso visivo unico, anticipando Lungomare di Libri 2025. Non perdere questa anteprima esclusiva giovedì 26 giugno alle ore 18.30, un'occasione imperdibile per esplorare le sfumature delle emozioni umane catturate dall’obiettivo del grande fotografo.

Giovedì 26 giugno, alle ore 18.30, al Museo civico, si terrà una speciale anteprima di Lungomare di Libri 2025 (in programma a Bari dal 27 al 29 giugno), con l’inaugurazione della mostra fotografica di Uliano Lucas “Altri sguardi. Immagini della follia tra memoria e progetto”, alla quale, al. 🔗 Leggi su Baritoday.it

