Mosquera o Leoni la strategia dell’Inter! Ecco chi farà posto – CdS

L'Inter punta deciso sui giovani talenti per rinforzare la difesa, con Mosquera e Leoni come principali candidate. Ma per mettere a segno un colpo importante, potrebbe essere necessaria una cessione strategica. Chi tra i due arriverà sotto la guida di Inzaghi? La risposta dipenderà dalle mosse di mercato e dalle opportunità che si presenteranno nelle prossime settimane. Restate sintonizzati: la sfida è appena iniziata.

L’Inter ha due nomi per la difesa, Mosquera e Leoni. Ma per far arrivare uno dei due servirà almeno un’uscita. E da questo punto di vista, ci sono due candidati. DUE NOMI – In difesa, l’Inter ha due nomi che piacciono Cristhian Mosquera e Giovanni Leoni. Il ragazzo del Valencia è in scadenza la prossima stagione, scrive il Corriere dello Sport, e questo può essere un fattore per convincere la società spagnola. I nerazzurri non vogliono superare i 20 milioni di euro, ma la strategia è in primis quella di ottenere il sì del giocatore. Ma Mosquera sarebbe una sorta di alternativa a Leoni. Il vero grande obiettivo della difesa nerazzurra è proprio il classe 2006 romano. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Mosquera o Leoni, la strategia dell’Inter! Ecco chi farà posto – CdS

In questa notizia si parla di: mosquera - leoni - inter - strategia

Leoni più Mosquera, ma chi gli farà posto? Inter: 2 candidati – CdS - L’Inter si prepara a un importante investimento sulla difesa, puntando su giovani promettenti come Giovanni Leoni e Cristhian Mosquera.

Che sia #Leoni, #Mosquera o un altro difensore, la strategia dell’Inter per la sua difesa è dunque molto chiara: rinnovare per non perdere terreno nel prossimo futuro. Vai su X

GdS - Per la difesa occhi puntati su Giovanni Leoni e Christian Mosquera Per il classe 2006 del Parma contatti continui e sempre più caldi, mentre per il classe 2004 del Valencia si punta a fare leva sul contratto in scadenza 2026 per abbassare i 20 mln della r Vai su Facebook

Inter, Leoni o Mosquera. Ma prima fuori uno; GdS - Woltemade piace, ma il primo nome resta Hojlund. La strategia dell'Inter è definita: largo ai...; Doppia strategia difensiva: l’Inter lavora su due fronti.

Inter, Leoni o Mosquera. Ma prima fuori uno - Sulla lista dei nerazzurri il difensore del Parma e quello del Valencia per rinforzare un reparto in cui Bisseck e Acerbi sono i candidati ad uscire: tutti i dettagli ... Come scrive corrieredellosport.it

Pagina 0 | Inter, Leoni o Mosquera. Ma prima fuori uno - Sulla lista dei nerazzurri il difensore del Parma e quello del Valencia per rinforzare un reparto in cui Bisseck e Acerbi sono i candidati ad uscire: tutti i dettagli ... Si legge su corrieredellosport.it