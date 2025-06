Mosquera Inter l’Arsenal piomba sul difensore | si complica il piano dei nerazzurri cosa filtra

L'interesse dell'Arsenal sul giovane difensore del Valencia, Christian Mosquera, rischia di complicare i piani dei nerazzurri, già alle prese con un mercato ricco di sfide. Secondo Fabrizio Romano, la presenza del club inglese sulla lista del talento colombiano potrebbe scombinare le strategie di rafforzamento dell'Inter, rendendo più incerto il futuro di Mosquera e accendendo nuovi scenari nella sessione estiva di calciomercato.

Mosquera Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale spagnolo del Valencia finito nel mirino dei nerazzurri. Tutti i dettagli. L' Arsenal piomba su Christian Mosquera, giovane talento del Valencia e uno dei nomi presenti sulla lista dell'Inter per rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. A riportarlo è il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano, che attraverso i suoi profili social ha rivelato come il club londinese abbia già avviato i primi contatti sia con il Valencia che con l'entourage del giocatore. Mosquera è considerato uno dei profili più interessanti nel panorama europeo tra i difensori centrali classe 2004, grazie alla sua fisicità, alla pulizia negli interventi e alla maturità tattica nonostante la giovane età.

