Mosquera Inter il Valencia prova a blindarlo | si complica l’operazione cosa filtra

La trattativa per blindare Cristhian Mosquera tra l'Inter e il Valencia si complica, lasciando gli appassionati in attesa di sviluppi. Il talentuoso difensore classe 2004, pilastro della Spagna Under 21, sembra ormai destinato a rimanere in Spagna, nonostante le voci di mercato. Tuttavia, i nerazzurri continuano a cercare soluzioni alternative per rinforzare la linea difensiva. Resta da capire quali saranno le mosse dei club nelle prossime settimane.

Mosquera Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale spagnolo del Valencia finito nel mirino dei nerazzurri. Tutti i dettagli. L’ Inter continua a monitorare il mercato dei giovani difensori, ma uno degli obiettivi seguiti con attenzione dai nerazzurri sembra destinato a sfumare. Si tratta di Cristhian Mosquera, centrale classe 2004 e punto fermo della Spagna Under 21, che il Valencia non vuole assolutamente perdere. Come riportato da Plaza Deportiva, il club spagnolo sta lavorando a un rinnovo anticipato – l’attuale contratto scade nel 2026 – per blindarlo e spegnere l’interesse delle big europee, tra cui appunto l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mosquera Inter, il Valencia prova a blindarlo: si complica l’operazione, cosa filtra

