Mosquera Inter anche l’Arsenal spinge per il difensore spagnolo | le ultime

Mosquera Inter, ma anche l'Arsenal si fa avanti: il difensore del Valencia sembra essere al centro di un'aspra battaglia di mercato. Dopo settimane di voci, le ultime conferme di Florian Plettenberg di Sky Deutschland rafforzano l'interesse dei Gunners, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso. Questa notizia ha suscitato molto interesse, poiché il futuro di Christian Mosquera potrebbe cambiare radicalmente nelle prossime settimane, aprendo scenari sorprendenti nel calcio internazionale.

Mosquera Inter, non solo i nerazzurri, c’è anche l’Arsenal sulle tracce del difensore del Valencia: le ultime. Christian Mosquera, difensore del Valencia spesso associato all’ Inter nelle ultime settimane, sembra avvicinarsi sempre di più all’Arsenal. Florian Plettenberg, giornalista di Sky Deutschland, ha confermato le voci che erano già state riportate da Fabrizio Romano. Questa notizia ha suscitato molto interesse, poiché Mosquera è considerato un giocatore di grande talento, capace di rafforzare ulteriormente la linea difensiva dei Gunners. Si attendono sviluppi futuri su questa trattativa, che potrebbe completarsi a breve. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mosquera Inter, anche l’Arsenal spinge per il difensore spagnolo: le ultime

In questa notizia si parla di: difensore - mosquera - inter - arsenal

Mosquera Juventus, aumenta la concorrenza per il difensore! Contatti serrati con quel club tedesco ma… Quest’aspetto sarà decisivo - Mosquera, difensore del Valencia, sta attirando l'interesse della Juventus, ma anche il Lipsia tedesco si fa avanti con contatti serrati.

Translate post#Mosquera #Inter, l'#Arsenal piomba sul difensore Vai su X

Niente Inter e Milan per Mosquera: accordo con l'Arsenal. Trattativa avviata con il Valencia; SkyDe – L’Arsenal spinge forte per Mosquera, tre club si chiamano fuori: le ultime; Dalla Germania - L'Arsenal sbaraglia la concorrenza: adesso è in pole per Mosquera.

Mosquera Inter, l’Arsenal piomba sul difensore: si complica il piano dei nerazzurri, cosa filtra - Mosquera Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale spagnolo del Valencia finito nel mirino dei nerazzurri. Segnala informazione.it

Dalla Germania - L'Arsenal sbaraglia la concorrenza: adesso è in pole per Mosquera - Come riportato da Florian Plettenberg di Sky Sports Deutschland, l’Arsenal sta spingendo forte per il difensore del Valencia ... Come scrive msn.com