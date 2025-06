Mosciolo selvatico di Portonovo si va verso il divieto assoluto di pesca per tutta la stagione

Ma la prospettiva di un divieto totale si fa sempre più concreta, mettendo a rischio questa prelibatezza locale. La conservazione del mosciolo selvatico di Portonovo è fondamentale per preservare il nostro patrimonio gastronomico e naturale. Resta da capire quali misure saranno adottate per tutelare questa specie e garantire un futuro sostenibile. La lotta tra tradizione e tutela ambientale si intensifica, lasciando tutti noi ad attendere una decisione che potrebbe cambiare per sempre le nostre tavole.

ANCONA – Con ogni probabilità per quest’anno addio al mosciolo selvatico di Portonovo sulle nostre tavole. La specie infatti fatica a ripopolarsi e per questo si va verso il divieto definitivo della pesca per l’intera stagione 2025. Per carità. Nulla di ufficiale è stato ancora deciso e tutto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: mosciolo - selvatico - portonovo - divieto

Slow Food Italia: serve lo stop alla pesca del mosciolo selvatico di Portonovo - Slow Food Italia si mobilita per proteggere il delicato equilibrio di Portonovo, chiedendo uno stop urgente alla pesca del mosciolo selvatico.

Moscioli, beffato il divieto: mancano cartelli e controlli; Crisi del Mosciolo selvatico di Portonovo, Slow Food chiede alla Regione di vietarne la pesca per il 2025; Un anno senza moscioli, Portonovo si adegua: «Ma tutelate chi lavora».

Moscioli, beffato il divieto: mancano cartelli e controlli - Il Resto del Carlino - Moscioli, beffato il divieto: mancano cartelli e controlli Mentre i pescatori sono fermi, la pesca selvaggia dei privati continua senza sosta I moscioli selvatici di Portonovo ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Un anno senza moscioli, Portonovo si adegua: «Ma tutelate chi lavora» - MSN - Già lo scorso anno la raccolta era stata accorciata di un mese, e due anni fa si era chiusa a Ferragosto. Secondo msn.com