Mosca | Corte per Ucraina? Sentenze nulle

In un contesto di tensioni crescenti e decisioni internazionali controverse, la Russia ha annunciato che considererà "nulle e prive di valore" le sentenze del nuovo tribunale speciale per l'Ucraina. Questa presa di posizione mette in evidenza le forti opposizioni alle attività giudiziarie internazionali, alimentando lo scenario di scontro diplomatico. Ma quali saranno le conseguenze di questa dichiarazione? Approfondiamo insieme gli sviluppi più recenti e le implicazioni di questa intricata vicenda.

17.00 La Russia ha dichiarato che considererà "nulle e prive di valore" le decisioni del nuovo tribunale speciale per l' Ucraina, dopo la firma di un accordo per la sua creazione da parte del Consiglio d'Europa e del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Il lavoro e le decisioni di questo organo saranno privi di significato per noi. Considereremo l'adesione di qualsiasi Stato come un atto ostile", ha detto la portavoce del ministero degli degli Esteri russo, Zakharova. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Kharkiv, la seconda città dell'Ucraina, nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 giugno, ha subito il maggiore attacco russo da quando il Paese è stato invaso dalle truppe di Mosca, il 24 febbraio 2022. Droni, missili e bombe hanno fatto 3 morti e 22 feriti, ha scritto il Vai su Facebook

