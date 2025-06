Mosca ' spese 5% Paesi Nato non minaccia nostra sicurezza'

Nonostante l’aumento delle spese militari al 5% del PIL dei paesi NATO, Mosca rassicura: non rappresenta una minaccia significativa alla nostra sicurezza. Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov sottolinea che questa crescita non avrà impatti sostanziali sulla stabilità della Russia, evidenziando come i recenti sviluppi siano percepiti come meno destabilizzanti di quanto si possa pensare. La geopolitica continua a evolversi, ma la Russia resta fedele alla sua posizione.

L'aumento delle spese militari al 5% del Pil dei Paesi membri della Nato non avrà un impatto "significativo" sulla sicurezza della Russia, ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov. "Quanto all'impatto sulla nostra sicurezza di questo obiettivo del 5%, non penso che sarà significativa in alcun modo", ha affermato Lavrov, citato dall'agenzia Ria Novosti, durante una conferenza stampa dopo un colloquio con il suo omologo del Laos.

