Mosca sentenze corte speciale Ucraina sono nulle per noi

La Russia respinge con fermezza le decisioni del nuovo tribunale speciale creato per l’Ucraina, definendole "nulle e prive di valore". Dopo la firma dell’accordo tra il Consiglio d’Europa e Zelensky, Mosca ha annunciato che considererà qualsiasi adesione come un atto ostile. Questa presa di posizione segna una nuova fase di tensione nelle relazioni internazionali, lasciando presagire sviluppi complessi e rischiosi per la stabilità regionale.

La Russia ha dichiarato che considererà "nulle e prive di valore" le decisioni del nuovo tribunale speciale per l'Ucraina, dopo la firma di un accordo per la sua creazione da parte del Consiglio d'Europa e del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Il lavoro e le decisioni di questo organo saranno privi di significato per noi. Considereremo l'adesione di qualsiasi Stato come un atto ostile", ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, condannando la creazione di questo "tribunale speciale, come lo chiamano, ma che in realtà è una parodia della giustizia". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mosca, sentenze corte speciale Ucraina sono nulle per noi

In questa notizia si parla di: speciale - ucraina - nulle - mosca

La Court of International Trade ha dichiarato illegali e nulle le tariffe del Liberation Day, affermando che il Presidente non ha il potere di imporle. L’amministrazione Usa ha subito deciso di ricorrere in appello Vai su Facebook

Mosca, sentenze corte speciale Ucraina sono nulle per noi; Mosca, sentenze corte speciale Ucraina sono nulle per noi; Mosca, sentenze corte speciale Ucraina sono nulle per noi.

Mosca, sentenze corte speciale Ucraina sono nulle per noi - La Russia ha dichiarato che considererà "nulle e prive di valore" le decisioni del nuovo tribunale speciale per l'Ucraina, dopo la firma di un accordo per la sua creazione da parte del ... Scrive giornaledibrescia.it

La Nato compatta sull'Ucraina. L'Europa accordo per il tribunale speciale sull'aggressione Russa - Le lodi del segretario Rutte al presidente Usa: "Tutto merito tuo". Segnala msn.com