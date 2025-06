Mosca avventura terminata | Sportello Comune vicino Esperienza da non disperdere

Giovanni Mosca, nominato collaboratore dalla ex sindaca Ilaria Bugetti, ha vissuto un’esperienza unica nel cuore del progetto Comune vicino. Questo sportello itinerante rappresenta un ponte diretto tra amministrazione e cittadini, favorendo ascolto e risoluzione di criticità. La sua avventura si conclude, ma il valore di questa iniziativa resta vivo. Un esempio di come l’empatia e la presenza sul territorio possano davvero fare la differenza…

"Il progetto Comune vicino è stata e rimane una grande intuizione della sindaca Ilaria Bugetti, un osservatorio permanente 'on road', un punto di riferimento sul territorio per ascoltare i cittadini e raccogliere segnalazioni e criticità. Per me resta una grande esperienza, un lavoro straordinario di prossimità, un progetto che vivrà per la sua validità". Così Giovanni Mosca nominato collaboratore dalla ex sindaca Bugetti col compito di raccogliere le segnalazioni delle periferie e favorire il raccordo con l'amministrazione comunale. La sua esperienza iniziata il 13 gennaio scorso con l'apertura dello sportello nella zona Nord ed Ovest si è interrotta bruscamente con le dimissioni di Bugetti finita nell'inchiesta per corruzione insieme all'imprenditore tessile Riccardo Matteini Bresci.