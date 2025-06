Morto Zeben Ramos il calciatore aveva 23 anni Il Las Palmas | Sarai sempre nei nostri cuori

È con immenso dolore che annunciamo la scomparsa di Zeben Ramos, giovane promessa del Las Palmas, venuto a mancare a soli 23 anni dopo un tragico incidente. La sua passione e il suo talento resteranno indelebili nei nostri cuori. Zeben, il tuo spirito vivrà per sempre tra noi, ispirandoci a lottare e a ricordare che ogni momento è prezioso. Addio, campione.

Zeben Ramos, giocatore della squadra riserve del Las Palmas, è morto nella mattina di giovedì 26 giugno: a comunicarlo è stato lo stesso club spagnolo sul proprio sito ufficiale. Il calciatore 23enne di Gran Canaria era ricoverato in ospedale da due settimane dopo essere stato investito da un’auto ad Arucas il 9 giugno scorso. Difensore mancino di grande potenziale, Zeben era arrivato in condizioni critiche all’Ospedale Universitario di Gran Canaria, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza dopo un grave trauma cranico. Questa la nota di ricordo del club: “ Difensore mancino versatile e dal grande potenziale, Zeben si è distinto per il suo impegno, il suo carattere e la sua capacità di adattarsi a diverse posizioni all’interno della linea difensiva “, ha scritto il club delle Canarie, che gli ha anche reso omaggio con un video su X. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it