morto night spirit il cane poliziotto eroe del ponte morandi

Il coraggio e la dedizione di Night Spirit, il cane poliziotto protagonista del crollo del Ponte Morandi, rimarranno per sempre un esempio di eroismo. Questa straordinaria creatura, pastore australiano di 14 anni, ha dedicato la vita al salvataggio di vite umane, dimostrando un cuore grande quanto la sua tenacia. La sua storia ci ricorda che anche nei momenti più bui, il valore e l’amore possono fare la differenza.

Pastore australiano di 14 anni, da tre in pensione, nella sua carriera da poliziotto con l'inseparabile conduttrice ispettrice Laura Bisio, Night Spirit ha trovato e salvato numerose vite umane, in ultimo un anziano di 87 anni, ipovedente, sparito durante un vasto incendio scoppiato poco fuori Genova. Ma soprattutto Night è stato in prima linea subito dopo il crollo del Ponte Morandi: dopo aver individuato e salvato tre donne sepolte dalle macerie, è stato fatto scendere nel greto del fiume con una "pescaggina" di fortuna e, pur ferendosi le zampe su vetri e lamiere, ha trovato altri tre sopravvissuti.