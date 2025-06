Morto in vacanza a 22 anni i genitori non credono all’intossicazione alimentare killer | Nuova autopsia

Tragedia sfiorata in vacanza: Lorenzo Balboni, giovane di 22 anni, muore improvvisamente in Slovenia, lasciando i genitori scossi e increduli. La prima autopsia parla di avvelenamento alimentare, ma la famiglia non accetta questa versione e chiede una seconda analisi. La speranza di scoprire la verità rimane viva, mentre il mistero si infittisce. La domanda che tutti si pongono è: cosa ha realmente causato la morte di Lorenzo?

Piacenza, 26 giugno 2025 – Avvelenamento alimentare in vacanza? I genitori di Lorenzo Balboni, il piacentino morto a 22 anni meno di un mese mentre si trovava in Slovenia, non ci credono e per questo chiedono una nuova autopsia. A darne notizia è il quotidiano LibertĂ di Piacenza, precisando che la famiglia e la fidanzata del ragazzo non credono appunto nell'esito dell'autopsia effettuata dal patologo all'ospedale di Lubiana, che attribuiva il decesso a una gravissima intossicazione alimentare e una conseguente e devastante emorragia interna. Anche perchĂ© nel certificato di morte, necessario per il trasporto della salma, lo stesso medico ha però poi scritto "Cause di morte: ignote”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morto in vacanza a 22 anni, i genitori non credono all’intossicazione alimentare killer: “Nuova autopsia”

