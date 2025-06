Morto il cane poliziotto Night Spirit eroe del Ponte Morandi ha salvato 6 persone dalle macerie

Il sacrificio di Night Spirit, il cane poliziotto che ha rischiato tutto per salvare vite umane, ci ricorda il valore del coraggio e della dedizione. Questo eroe di 14 anni, ex in servizio e ora in pensione, ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore di Genova e di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. La sua storia è un monumento alla fedeltà e al sacrificio. Continua a leggere.

È morto Night Spirit, il cane da ricerca e soccorso della Polizia di stato, eroe del ponte Morandi. Aveva 14 anni e da tre era in pensione. Per tutta la vita ha vegliato sulla sua Genova e sui cittadini insieme alla sua umana e conduttrice Laura Bisio: "Abbiamo vissuto sempre insieme sul lavoro e in casa. Adesso mi manca come l'aria". 🔗 Leggi su Fanpage.it

