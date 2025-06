Morto dopo essere caduto nel cantiere quattro indagati

Una tragedia che scuote la comunità di Sarno e mette in evidenza le gravi questioni di sicurezza nei cantieri edili. Carmine Vitolo, 55 anni, ha perso la vita dopo una caduta fatale da un’impalcatura a Poggiomarino. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta e iscritto nel registro degli indagati quattro persone, sotto accusa per presunte negligenze e rischi insostenibili. Le accuse provvisorie mosse dall’organo inquirente sono...

Per la morte dell'operaio di Sarno, di 55 anni, Carmine Vitolo, la Procura di Torre Annunziata ha iscritto nel registro degli indagati 4 persone. L'uomo era precipitato da un’impalcatura in un cantiere a Poggiomarino. L'inchiesta Le accuse provvisorie mosse dall'organo inquirente sono. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: cantiere - indagati - morto - essere

Consolidamento del costone roccioso di Eraclea Minoa: sequestrato cantiere, case e strada, 3 indagati - Il costone roccioso di Eraclea Minoa, un tesoro della natura, si trova al centro di un'inchiesta che ha portato al sequestro di un cantiere cruciale per la sua salvaguardia.

#Olbia, cinque indagati per l'incendio che ha devastato il cantiere Nautica Acqua: danni per milioni di euro Vai su Facebook

Operaio morto, indagato il titolare; Morto per il cantiere di Leinì, oggi l’autopsia: si poteva salvare? Quattro indagati per omicidio; Morte sul lavoro a Leinì: quattro indagati, indagini sui subappalti.

Operaio morto nel cantiere della metropolitana di Napoli: chiusa l'inchiesta, sei indagati - Il Mattino - Mancavano l'illuminazione e i parapetti di sicurezza, nonostante il cantiere fosse buio e pieno di buche profonde. Secondo ilmattino.it

Milano, operaio morto in cantiere: si indaga per omicidio colposo - Il Giorno - Milano, operaio morto in cantiere: si indaga per omicidio colposo Il 28enne, che lavorava da anni nell’edilizia, ... Lo riporta ilgiorno.it