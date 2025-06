Morto annegato in piscina | lacrime e disperazione per l' addio al piccolo Michael

La dolore per la perdita improvvisa di Michael scuote profondamente la comunità, che si stringe intorno alla famiglia in questo momento di immensa tristezza. Nella sala della Casa funeraria Remondina, in via XXV Aprile a Rovato, domani, venerdì 27 giugno, dalle 7 del mattino, amici e conoscenti avranno l’opportunità di rendere omaggio a questo angioletto scomparso troppo presto, offrendo un ultimo saluto carico di affetto e preghiera.

È nella sala della Casa funeraria Remondina, in via XXV Aprile a Rovato, che domani – venerdì 27 giugno, dalle 7 del mattino – familiari, amici e semplici conoscenti potranno fermarsi per portare un'ultima preghiera al piccolo Michael, il bimbo di quattro anni morto cinque giorni fa, dopo il.

Matteo Formenti, il bagnino 37enne della piscina di Castrezzato, nel Bresciano, dove è annegato il piccolo Michael Consolandi, è stato trovato morto. Da lunedì era irraggiungibile e i suoi parenti avevano sporto denuncia. Lo stesso giorno i carabinieri gli dove Vai su Facebook

Il bimbo annegato in piscina e il bagnino indagato trovato morto: la ricostruzione della doppia tragedia - Il piccolo Michael era sfuggito al papà ed è finito sott’acqua: non sapeva nuotare. Secondo ilgiorno.it

