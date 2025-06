Morti sospette per dosi esagerate di Valium all'ospedale di Piario | dopo 9 anni l'indagine viene archiviata

Dopo nove anni di incertezza, si chiude con un’archiviazione il caso delle morti sospette all’ospedale di Piario, legate a dosi elevate di Valium. La decisione della gip Federica Gaudino mette fine a un’odissea giudiziaria, confermando l’assenza di collegamenti tra i decessi e il farmaco. Una vicenda che riaccende il dibattito sulla sicurezza dei farmaci e l’importanza delle analisi approfondite. Continua a leggere.

La gip Federica Gaudino del Tribunale di Bergamo, su richiesta della pm Emma Vittorio, ha archiviato l'indagine sulle cinque morti sospette verificatesi all'ospedale di Piario tra il 2015 e il 2016. La consulenza medica aveva escluso la correlazione tra i decessi e l'utilizzo del farmaco Valium. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: morti - sospette - valium - ospedale

Caso Garlasco, strani suicidi nella cittadina: “Tutte morti sospette”, il collegamento con Chiara Poggi - ...ricama misteri e interrogativi nella quiete di Garlasco. La serie di morti sospette, legate inestricabilmente al caso di Chiara Poggi, riaccende i riflettori su un'enigma che sembra non avere fine.

Morti sospette in corsia all’ospedale di Piario: nessun nesso tra i decessi e il farmaco Diazepam; Le morti sospette per Valium all'ospedale di Piario: caso chiuso, per Anna Rinelli è tutto archiviato; Morti sospette per dosi esagerate di Valium all'ospedale di Piario: dopo 9 anni l'indagine viene archiviata.

Morti sospette per dosi esagerate di Valium all’ospedale di Piario: dopo 9 anni l’indagine viene archiviata - La gip Federica Gaudino del Tribunale di Bergamo, su richiesta della pm Emma Vittorio, ha archiviato l'indagine sulle cinque morti sospette verificatesi ... Lo riporta fanpage.it

Morti sospette in corsia all’ospedale di Piario: nessun nesso tra i decessi e il farmaco Diazepam - Bergamo, accolta la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura per caposala e infermiera: la perizia di medici legali e tossicologo evidenzia la correttezza del trattamento clinico ... Da msn.com