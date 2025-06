Morti sospette in corsia all’ospedale di Piario | nessun nesso tra i decessi e il farmaco Diazepam

Nel cuore della Valle Seriana, tra il 2015 e il 2016, si sono sollevate ombre oscure sull'ospedale di Piario. Morti sospette e sospetti abusi nel somministrare Diazepam senza prescrizione hanno acceso un faro su pratiche poco chiare. Tuttavia, recenti analisi hanno chiarito che non vi è alcun nesso tra i decessi e il farmaco. Una vicenda complessa, che si intreccia con questioni di etica e sicurezza sanitaria.

Bergamo – La vicenda è datata: siamo a cavallo tra il 2015 e il 2016. Venne a galla dopo la denuncia presentata ai carabinieri da parte del direttore medico del presidio ospedaliero di Piario (Valle Seriana). Si parlava di morti sospette, di pazienti, soprattutto anziani, deceduti dopo la somministrazione di Diazepam (farmaco conosciuto anche come Valium) in modo improprio, cioè in assenza di una prescrizione medica. Erano state indagate l’infermiera Anna Rinelli per maltrattamenti (dopo la prima ipotesi di omicidio preterintenzionale) e l’allora caposala Paola Bosio. L’archiviazione. Per entrambe il pm Emma Vittorio, che ha ereditato il fascicolo nel maggio 2021 (dalla collega Pugliese e, a seguire, dal pm Bettini) ha chiesto l’archiviazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Morti sospette in corsia all’ospedale di Piario: nessun nesso tra i decessi e il farmaco Diazepam

