Una vicenda che scuote la sensibilità pubblica: la famiglia di Bruno Beatrice, ex calciatore viola scomparso, denuncia il diniego dell’ASL di accedere ai documenti sanitari necessari a chiarire le cause del decesso. Durante una conferenza stampa in Consiglio regionale, si è alzata forte la voce di chi chiede giustizia e trasparenza, annunciando un’istanza al difensore civico. La richiesta di chiarezza prosegue, perché nessuno dovrebbe rimanere nell’ombra su questioni così delicate.

''L'Asl non consente l'accesso alla documentazione sanitaria. Faremo istanza al difensore civico''. A denunciarlo e annunciarlo, nel corso di una conferenza stampa in Consiglio regionale, Alessandro Beatrice, figlio di Bruno, l'avvocato Guido Alimena, storico legale della causa relativa all'ex calciatore, l'avvocato Alessia Baglioni, il consigliere regionale di Noi Moderati, Marco Casucci L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Morte ex viola Bruno Beatrice, la famiglia: “Asl non consente accesso ai documenti sanitari”

