Morte di Njie Kabiro | in aula il processo per omicidio colposo lesioni e incendio

Si è aperto presso il tribunale di Avellino il processo che riguarda la tragica morte di Njie Kabiro, il giovane gambiano di 25 anni deceduto nel marzo 2022 a causa delle ferite riportate durante un tentativo di fuga da un incendio. Un caso che ha scosso la comunità e sollevato numerosi interrogativi sulla gestione della sicurezza e delle emergenze. La vicenda si configura come un importante banco di prova per la giustizia italiana, pronta a fare luce sui fatti.

Avellino – Si è aperto dinanzi al tribunale di Avellino il processo per la morte di Njie Kabiro, cittadino gambiano di venticinque anni, deceduto il 27 marzo 2022 all’ospedale Moscati a seguito delle gravi lesioni riportate nel tentativo di fuggire a un incendio divampato il 30 dicembre 2021. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Morte di Njie Kabiro: in aula il processo per omicidio colposo, lesioni e incendio; Si lanciò nel vuoto per sfuggire al rogo nel Centro di Accoglienza: morto per il trauma cranico.