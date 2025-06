Morte di marge simpson | la risposta ufficiale dopo il polverone online

Dopo il caos scatenato dai fan, i creatori di “The Simpsons” sono intervenuti per chiarire la verità sulla presunta morte di Marge Simpson. Le dichiarazioni di Matt Selman, uno dei principali autori, hanno calmato le acque, confermando che si tratta di un’interpretazione artistica e non di un evento reale nella serie. La risposta ufficiale mette fine alle speculazioni, rassicurando i fan e sottolineando l’importanza della comicità e dell’elemento sorpresa nello show.

risposta ufficiale sulla presunta morte di marge simpson in "the simpsons". Recentemente, l'episodio finale della stagione 36 di "The Simpsons" ha suscitato grande scalpore tra i fan a causa di una scena che mostrava la morte di Marge Simpson. La reazione del pubblico è stata immediata e intensa, portando gli autori a fornire chiarimenti ufficiali sulla vicenda. le dichiarazioni di matt selman sul destino di marge. una risposta alle polemiche. Il produttore esecutivo Matt Selman ha preso parola per rassicurare gli spettatori: la morte di Marge non è definitiva. In un'intervista rilasciata a Variety, Selman ha ricordato che "The Simpsons" ha già modificato eventi passati e che, nel contesto della serie, nulla è considerato come canonico.