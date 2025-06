Morte bagnino Matteo Formenti | aperto un fascicolo per istigazione al suicidio

La tragica scomparsa di Matteo Formenti, il giovane bagnino di 37 anni di Castrezzato, ha sconvolto tutta la comunità bresciana. Il suo corpo, trovato nei boschi di Cologne, ha acceso una riflessione profonda sulla difficile realtà che spesso si cela dietro le apparenze. La Procura ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, un passo importante per fare luce su questa dolorosa vicenda. La verità è ancora da scoprire, ma il dolore resta...

La tragica morte di Matteo Formenti, 37 anni, bagnino del parco acquatico “ Tintarella di Luna ” a Castrezzato, ha scosso profondamente la comunità bresciana. Il suo corpo è stato rinvenuto mercoledì mattina nei boschi ai piedi del Monte Orfano, a Cologne. La Procura ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, al momento contro ignoti, come atto dovuto per disporre l’autopsia. Matteo era stato coinvolto nella tragedia dell’annegamento del piccolo Michael, bimbo di 4 anni morto due giorni dopo essere stato recuperato esanime da una delle piscine del parco. Formenti era in servizio quel giorno e risultava indagato per omicidio colposo, sebbene non gli fosse ancora stata notificata formalmente l’accusa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it