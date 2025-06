Morta a 14 anni nell’ex Reggiani

Una tragedia sconvolgente a Bergamo: una giovane di soli 14 anni, scomparsa da Ponteranica, è stata trovata senza vita all’interno dell’ex fabbrica Reggiani. La sua misteriosa sparizione e il successivo drammatico ritrovamento hanno aperto un'indagine per comprendere cosa sia accaduto. È un dolore profondo che scuote la comunità, lasciando un quesito irrisolto: cosa si nasconde dietro questa tragica perdita?

Bergamo. Dramma giovedì sera, 26 giugno, all’interno dell’ex fabbrica Reggiani, dove intorno alle 20,45 è stato rinvenuto il corpo senza vita di una giovane. Una ragazzina di soli 14 anni originaria dell’est Europa, di cui non si avevano più notizie da mercoledì pomeriggio, come spiegato in un post diffuso sui social network con tanto di fotografia. “È scomparsa da Ponteranica dove vive con la nonna e uno zio” si legge. Sarebbe stato proprio quest’ultimo a trovarla, insieme a un amico. L’area è stata blindata dopo la chiamata al 112. Sul posto si sono protratti a lungo i rilievi degli agenti della Polizia di Stato con i colleghi della Scientifica, che hanno ispezionato il complesso in cerca di indizi utili a stabilire le cause del decesso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Morta a 14 anni nell’ex Reggiani

In questa notizia si parla di: anni - reggiani - morta - stato

Trovata senza vita a 14 anni nell’ex Reggiani: era scomparsa mercoledì, l’ipotesi del gesto volontario - Una giovane di soli 14 anni, scomparsa da Ponteranica mercoledì, è stata trovata senza vita nell’ex Reggiani.

Violentata in casa sua sotto agli occhi del figlio di quattro anni dall'operaio che si stava occupando dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento. La violenza è avvenuta quando la donna era andata insieme al bambino a controllare lo stato dei lavori di ristrutt Vai su Facebook

Giallo a Bergamo, una ragazzina trovata morta nell’area della ex fabbrica Reggiani; Tragedia all’ex fabbrica «Reggiani»: trovata morta una ragazzina di 14 anni; Bergamo, nell'ex Reggiani trovata una ragazzina morta. Polizia e ambulanze in azione.

Tragedia all’ex fabbrica «Reggiani»: trovata morta una ragazzina di 14 anni - Dramma giovedì sera, 26 giugno, all’interno dell’ex fabbrica Reggiani, dove intorno alle 20,45 è stato rinvenuto il corpo senza vita di una giovane. Lo riporta informazione.it

Giallo a Bergamo, una donna trovata morta nell’area della ex fabbrica Reggiani - L’area dove è stato trovato il cadavere, di cui ancora non si conoscono le generalità e i motivi del decesso, da molti anni è in stato di abbandono ... Da msn.com