Moreno Il Biondo ospite de La Ballera | Il liscio è come la musica classica Tradizione e innovazione devono ballare insieme

Il liscio romagnolo: una musica che unisce tradizione e innovazione, facendo ballare generazioni intere con il suo ritmo coinvolgente. Moreno Il Biondo, ospite del podcast La Ballera di Periodico Daily, ci guida tra passato e futuro di questa affascinante musica da ballo. Con la sua esperienza e passione, Moreno dimostra come la tradizione possa evolversi senza perdere il suo spirito, portando il liscio verso nuove frontiere sonore e culturali.

Il musicista e compositore Moreno Conficconi, in arte Moreno Il Biondo, è stato ospite del podcast La Ballera di Periodico Daily, dedicato alla musica da ballo e alla tradizione del liscio romagnolo. In questa coinvolgente intervista condotta da Donatella Palazzo con il supporto di Giordano Sangiorgi, direttore artistico del MEI, Moreno ripercorre la sua lunga carriera e riflette sul futuro della musica da ballo. Liscio romagnolo: una musica che unisce tradizione e visione internazionale. Moreno racconta come, dopo 15 anni di carriera, ha compreso il potenziale universale del liscio: una musica popolare capace di travalicare i confini geografici, diventando parte di un linguaggio musicale globale. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com