Morcone presentata una mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina

Morcone si distingue ancora una volta per il suo impegno civico e politico, presentando una mozione storica al Consiglio comunale per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Un gesto che sottolinea l'importanza dei diritti umani e della legalità internazionale, unendo forze di diverse sensibilità politiche in nome di solidarietà e giustizia. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso la promozione dei valori universali e della pace globale.

Comunicato Stampa I sottoscrittori: "Un atto per riaffermare il valore universale dei diritti umani e della legalità internazionale" Il Partito Democratico, Sinistra Italiana ed Europa Verde hanno presentato congiuntamente una mozione al Consiglio comunale di Morcone con cui si promuove .

