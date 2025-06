montevarchi il sindaco incontra oggi sei toscana

servizi di raccolta, per garantire un ambiente pulito e la qualità della vita dei nostri cittadini. La soluzione tempestiva e concreta è ormai imperativa, e il confronto di oggi sarà il primo passo verso un cambiamento reale e duraturo.»

Arezzo, 26 giugno 2025 – Proseguono i disservizi nella raccolta dei rifiuti sul territorio comunale. Una situazione, per Palazzo Varchi, diventata ormai insostenibile, su cui interviene direttamente il Sindaco Silvia Chiassai Martini, annunciando un incontro urgente con i vertici di Sei Toscana, gestore del servizio, in programma oggi. «È fondamentale fare chiarezza – dichiara il Sindaco – e ripristinare con urgenza un'efficienza negli svuotamenti che mancano da troppe settimane. I disagi sono evidenti e inaccettabili, sia per i cittadini che per l'Amministrazione comunale. Le problematiche aziendali, come la chiusura temporanea del sito di conferimento di Terranuova o lo sciopero generale della scorsa settimana, non possono giustificare una situazione emergenziale protratta così a lungo». 🔗 Leggi su Lanazione.it